Решение об отмене матча Швеция — Россия пока не принято Игра может быть отменена из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Товарищеский матч между сборными Швеции и России пока отменять не планируется, несмотря на распространение коронавируса в Европе.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, и прислушиваемся к рекомендациям со стороны ФИФА, УЕФА и наших властей, На сегодняшний день мы не получали никаких распоряжений от шведского правительства по отмене матча со сборной России. Если ситуация изменится, мы проинформируем об этом», — приводит ТАСС слова начальника департамента по связям с общественностью Шведской футбольной ассоциации Андреаса Янссона.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.