Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут приостановить Причина все та же — вспышка эпидемии коронавируса в Европе.

УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, начиная со следующих стадий. Они должны состояться в апреле.

Причиной станет распространение эпидемии коронавируса в Европе, сообщает Catalunya Radio.

Ранее было объявлено, что при пустых трибунах пройдут матчи Лиги чемпионов с участием «ПСЖ», «Боруссии», «Валенсии», «Аталанты», «Барселоны», «Наполи», «Баварии» и «Челси».

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.