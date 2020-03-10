Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом Греческий миллионер написал о своем диагнозе в соцсетях.

52-летний владелец футбольных клубов «Олимпиакос» и «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис заразился коронавирусом.

Эту новость сегодня утром сообщил сам Маринакис в соцсетях, а позже соответствующие заявление появилось на официальном сайте «Ноттингем Форест».

Греческий миллионер в прошлую пятницу посетил матч ноттингемской команды против «Миллуолла» в рамках английского чемпионшипа, а о своем диагнозе узнал после возвращения в Грецию. В «Ноттингем Форест» сообщили, что клуб проведет консультации с врачами и властями с тем, чтобы принять все необходимые меры.