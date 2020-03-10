В Москве из-за коронавируса запретили массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения коронавируса введены до 10 апреля.

Сегодня Собянин внес изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», дополнив указ пунктом 1 (1) в следующей редакции:

«Запретить до 10 апреля 2020 г. Проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек».

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется, – написал Собянин в сообщении на своем официальном сайте. – Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей.

Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек.

К сожалению, придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта.

Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков.

Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля».

Ранее на более поздний срок был перенесен чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Москве с 13 по 21 апреля. Причина та же – угроза распространения коронавируса.