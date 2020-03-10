Вячеслав Колосков: Когда люди заболеют и начнут умирать, тогда будет уже поздно Почетный президент РФС прокомментировал решение мэрии Москвы об ограничении массовых мероприятий.

Мэр столицы Сергей Собянин издал указ о запрете проведения массовых мероприятий с численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля. Такие меры понадобились в связи с угрозой распространения коронавируса.

Эту новость прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью Sport24.ru:

«Распоряжение действует для всех. Естественно, что РФС и РПЛ будут его исполнять. Сейчас нужно согласовывать и обговаривать все условия с Правительством Москвы. Нужно просто понять, каким образом будет разрешен допуск на все эти мероприятия, учитывая, что в футболе на команду выделяется определенное количество билетов. Нужно садиться за стол переговоров.

Нужно ли было это распоряжение? Когда люди заболеют и начнут умирать, тогда будет уже поздно. Так что любые меры я приветствую».

Ограничения должны коснуться пяти матчей ближайших туров чемпионата России. Вот какие встречи должны состояться в столице до 10 апреля.

15 марта. ЦСКА – «Уфа».

21 марта. «Локомотив» – «Оренбург».

22 марта. ЦСКА – «Зенит»

5 апреля. «Динамо» – ЦСКА, «Спартак» – «Уфа».