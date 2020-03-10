Болельщики «Аталанты» пожертвовали 60 тысяч евро на борьбу с коронавирусом Тифози клуба из Бергамо передали в одну из городских больниц деньги, которые им вернули за билеты на Лигу чемпионов.

Ответный матч 1/8 финала Лига чемпионов «Валенсия» – «Аталанта» было решено провести без зрителей. Испанский клуб вернул все деньги, уплаченные за билеты. В том числе компенсацию получили и 1 200 болельщиков клуба из Бергамо.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что тифози «Аталанты» возвращенные деньги пожертвовали одной из больниц своего города. 60 тысяч евро будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Матч «Валенсия» – «Аталанта» проходит в эти минуты. На 23-й минуте счет 1:1. Первую встречу «Аталанта» выиграла с результатом 4:1.