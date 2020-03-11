Матчи «ЛАСК» — «МЮ» и «Айнтрахт» — «Базель» пройдут без зрителей - Советский спорт
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11 марта 2020 20:34ФутболТрофименко Кирилл

Матчи «ЛАСК» — «МЮ» и «Айнтрахт» — «Базель» пройдут без зрителей

Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса в Европе.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы «ЛАСК» (Австрия) — «МЮ» (Англия) и «Айнтрахт» (Германия») — «Базель» (Швейцария) пройдут при пустых трибунах.

Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса в Европе, сообщает официальный сайт УЕФА. Отмечается, что обе игры пройдут по штатному расписанию.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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