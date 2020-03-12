Руководители ведущих лиг Европы обсудят с УЕФА возможность отложить старт Евро-2020

ANSA сообщает, что генеральный секретарь УЕФА Джорджи Маркетти сегодня 12 марта обсудит ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса в Европе, с представителями пяти сильнейших лиг Старого Света.
Руководители итальянской серии А, немецкой бундеслиги, испанской примеры и французской лиги 1 намерены предложить УЕФА отложить старт Евро-2020. Речь идет о том, что чемпионат Европы может пройти либо на несколько недель позже запланированного срока, либо состояться в следующем году. При этом источник отмечает, что у руководства английской премьер-лиги иное мнение по этому вопросу.
Евро-2020 должен пройти в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля нынешнего года. В стартовом матче сборная Италии должна сыграть с командой Турции в Риме на «Стадио Олимпико».
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