Руководители ведущих лиг Европы обсудят с УЕФА возможность отложить старт Евро-2020 Сегодня генсек УЕФА Маркетти проведет важную видеоконференцию.

ANSA сообщает, что генеральный секретарь УЕФА Джорджи Маркетти сегодня 12 марта обсудит ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса в Европе, с представителями пяти сильнейших лиг Старого Света.

Руководители итальянской серии А, немецкой бундеслиги, испанской примеры и французской лиги 1 намерены предложить УЕФА отложить старт Евро-2020. Речь идет о том, что чемпионат Европы может пройти либо на несколько недель позже запланированного срока, либо состояться в следующем году. При этом источник отмечает, что у руководства английской премьер-лиги иное мнение по этому вопросу.

Евро-2020 должен пройти в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля нынешнего года. В стартовом матче сборная Италии должна сыграть с командой Турции в Риме на «Стадио Олимпико».