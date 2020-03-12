Иличич, Забитцер, Бернат и Облак претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов - Советский спорт
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12 марта 2020 06:43ФутболНечаев Юрий

Иличич, Забитцер, Бернат и Облак претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Определились первые четвертьфиналисты турнира.

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич, нападающий «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер, защитник «ПСЖ» Хуан Бернат и вратарь «Атлетико» Ян Облак претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.

Одиннадцать сэйвов Облака помогли «Атлетико» обыграть «Ливерпуль» (3:2), Бернат забил гол «Боруссии» (2:0), Забитцер оформил дуль в ворота «Тоттенхэма» (3:0), а Иличич отметился покером в игре с «Валенсией» (4:3).

Напомним, по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в четвертьфинал турнира пробились «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «ПСЖ».

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