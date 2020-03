Иличич, Забитцер, Бернат и Облак претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич, нападающий «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер, защитник «ПСЖ» Хуан Бернат и вратарь «Атлетико» Ян Облак претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.

