Marca: УЕФА приостановит проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы Официально решение пока не принято.

Испанская газета Marca сообщает о том, что Европейский союз футбольных ассоциаций в ближайшее время должен объявить о том, розыгрыши обоих еврокубков будут приостановлены из-за пандемии коронавируса в Европе.

На сегодня назначены 6 матчей 1/8 финала Лиги Европы, однако ранее были перенесены на неопределенный срок встречи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома».

На следующей неделе 17 и 18 марты должны состояться ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Лион», «Манчестер Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси» и «Барселона» – Наполи».

При этом коронавирус был диагностирован у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, а вся футбольная команда мадридского «Реала» сегодня была отправлена на двухнедельный карантин из-за того, что инфекцию нашли у одного из баскетболистов Королевского клуба.