Источник: УЕФА предлагал «Интеру» и «Роме» сняться с Лиги Европы Сегодняшние матчи итальянских клубов в 1/8 финала турнира были перенесены.

Il Messaggero утверждает, что президент УЕФА Александер Чеферин предлагал итальянским клубам «Интеру» и «Роме» сняться с 1/8 финала Лиги Европы. Руководство обоих клубов ответило главе Европейского союза футбольных ассоциаций отказом.

Напомним, что сегодняшние матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Ромы» были перенесены на неопределенный срок.

При этом проведение чемпионатов Испании и Италии приостановлено на две недели из-за пандемии коронавируса.