УЕФА проведет совещание по проблеме коронавируса, обсудят проведение еврокубков и Евро-2020 Представители всех 55 ассоциаций могут принять участие в видеоконференции 17 марта.

Официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций опубликовал официальное заявление по поводу распространения коронавируса и тем проблемам, которые создает пандемия для организаторов и участников футбольных соревнований.

Вот, что сказано в сообщении УЕФА:

«В свете продолжающегося распространения COVID-19 в Европе УЕФА сегодня пригласил представителей своих 55 ассоциаций, членов правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта.

Среди тем видеоконференции все внутренние и международные турниры, в том числе Евро-2020.

Дальнейшие заявления последуют после встречи».

На нынешней неделе два матча Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» были отменены. Испанские СМИ распространяли информацию о том, что УЕФА может приостановить розыгрыши еврокубков.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля.