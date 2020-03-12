L’Equipe: Во вторник УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 18:25ФутболШарафудинов Виктор

L’Equipe: Во вторник УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год

17 марта представители 55 европейских ассоциаций проведут совещание по поводу проблемы коронавируса.

Сегодня УЕФА анонсировал проведение совещания о проблеме распространения пандемии коронавируса и ее влиянии на проведение футбольных соревнований. Видеоконференция с участием представителей 55 ассоциация, футбольных лиг и профсоюза футболистов FIFPro будет проведена во вторник 17 марта.

Французская газета LEquipe, ссылаясь на свои источники, сообщает, что руководство УЕФА собирается приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенести финальный турнир чемпионата Европы с лета нынешнего года на лето 2021-го. Это – единственная мера, которая может спасти завершение клубного европейского сезона из-за многочисленных переносов.

В Италии и Испании уже приостановили проведение матчей национальных чемпионатов. Сегодня не состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома».

При этом футболисты «Интера» и мадридского «Реала», который на следующей неделе должен сыграть в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити», отправлены в карантин. Скорее всего, изолированы будут и игроки «Ювентуса», поскольку защитник туринского клуба Даниэле Ругани заразился коронавирусом.

Напомним, что матчи плей-офф отборочного турнира запланированы на 26 и 31 марта, а финальный турнир должен пройти в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля.

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