У трех игроков «Лестера» подозревают коронавирус Заболевших футболистов изолировали от остальной команды.

В футбольном клубе «Лестер» официально подтвердили, что у трех игроков клуба подозревают заражение коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главный тренер команды Брендан Роджерс на пресс-конференции.

«У нас действительно есть несколько игроков, у которых обнаружены признаки и симптомы заболевания, – цитирует слова Роджерса BBC. – Мы следуем всем необходимыми процедурам, и они изолированы от остальных футболистов «Лестера».

Конкретных имен тренер не назвал.

14 марта «Лестер» должен сыграть в гостях с «Уотфордом». После 29 туров команда Роджерса занимает третье место, набрав 53 очка.