Андре Виллаш-Боаш: Считаю, что сейчас необходимо приостановить все турниры Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом.

– Если такой турнир, как чемпионат Испании приостановлен, то мы должны уважать это решение и полагаться на предпринятые меры. Мое мнение – надо приостановить все турниры. В Китае в отличие от Европы к проблеме коронавируса отнеслись ответственно, – цитирует португальского специалиста L'Equipe.

Ранее стало известно, что чемпионаты Испании, Голландии и Португалии были приостановлены из-за коронавируса. Без зрителей могут проходить оставшиеся матчи сезона в Англии.

Также сообщалось, что во вторник, 17 марта, УЕФА проведет совещание по поводу возникшей проблемы. Будет проведена видеоконференция с участием представителей 55 ассоциаций, футбольных лиг и профсоюза футболистов FIFPro, во время которой будет обсуждаться возможный перенос Евро-2020 на лето 2021 года.