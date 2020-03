Джейми Каррагер: Сегодня чемпионат Англии будет приостановлен, и это неизбежно

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер в своем твиттере написал о том, что сегодня будет принято решение о приостановке турниров АПЛ и чемпионшипа.

«Сегодня премьер-лига и чемпионшип будут приостановлены, и это неизбежно, – написал Каррагер, который работает экспертом на телеканале Sky Sports. – Нельзя начать следующий сезон, пока не закончен нынешний. Отсюда возникает целый ряд вопросов. Будет ли объявлен обладатель титула? Кто сыграет в Лиге чемпионов? Кто вылетит из АПЛ? Смогут ли «Лидс» и «Вест Бромвич» подняться из чемпионшипа?»

Inevitable the @premierleague @EFL will be suspended today. You can’t start next season until this one finishes when ever that is. No title winners? Who goes in the @ChampionsLeague next season??Leeds WBA +1 miss out on PL??? 3 clubs in Prem stay up.