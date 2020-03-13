Джейми Каррагер: Сегодня чемпионат Англии будет приостановлен, и это неизбежно В данный момент клубы АПЛ проводят экстренное совещание.

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер в своем твиттере написал о том, что сегодня будет принято решение о приостановке турниров АПЛ и чемпионшипа.

«Сегодня премьер-лига и чемпионшип будут приостановлены, и это неизбежно, – написал Каррагер, который работает экспертом на телеканале Sky Sports. – Нельзя начать следующий сезон, пока не закончен нынешний. Отсюда возникает целый ряд вопросов. Будет ли объявлен обладатель титула? Кто сыграет в Лиге чемпионов? Кто вылетит из АПЛ? Смогут ли «Лидс» и «Вест Бромвич» подняться из чемпионшипа?»

Inevitable the @premierleague @EFL will be suspended today. You can’t start next season until this one finishes when ever that is. No title winners? Who goes in the @ChampionsLeague next season??Leeds WBA +1 miss out on PL??? 3 clubs in Prem stay up. — Jamie Carragher (@Carra23) March 13, 2020

Ранее на официальном сайте Английской премьер-лиги было опубликовано официальное заявление о том, что сегодня 13 марта в первой половине дня будет проведено экстренное собрание клубов АПЛ.

Цель – принять решение по поводу дальнейшего проведения чемпионата. До завершения собрания лига не будет делать никаких новых комментариев.

Напомним, что 12 марта стало известно о том, что коронавирусом заразились нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои и главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Матч 30-го тура «Брайтон» – «Арсенал», который должен был состояться в субботу 14 марта, был перенесен, поскольку вся команда «канониров» была отправлена в карантин.