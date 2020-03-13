УЕФА перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти с 17 по 19 марта Пандемия коронавируса продолжает влиять на европейский футбол.

На официальном сайте УЕФА было опубликовано заявление о переносе всех матчей еврокубков, которые должны были состояться на следующей неделе:

«В связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европе и введением экстренных мер правительствами многих стран переносятся все матчи европейских клубных турниров под эгидой УЕФА, которые должны были состояться на следующей неделе.

Это касается ответных встреч 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были пройти 17 и 18 марта, ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы, запланированных на 19 марта, а также четвертьфиналов Юношеской лиги УЕФА, проведения которых было намечено на 17 и 18 марта.

Соответственно, переносятся и жеребьевки решающих стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться 20 марта.

Вчера УЕФА предложил представителям всех 55 ассоциаций, руководителям Европейской ассоциации клубов и европейских национальных лиг, а также представителям профсоюза футболистов FIFPro, принять участие в специальной видеоконференции во вторник 17 марта».

В следующий вторник будут приняты решения о том, как будет завершен нынешний европейский клубный сезон, а также состоится ли перенос финального турнира Евро-2020.

Ранее были отменены лишь два матча Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 марта: «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион».