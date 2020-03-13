Состав сборной России на товарищеские матчи будет объявлен после видеоконференции УЕФА

– По согласованию с РФС мы дождемся итогов видеоконференции УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдет во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта, – цитирует Черчесова пресс-служба РФС.
Напомним, что сборная России должна сыграть товарищеские встречи со сборными Швеции и Молдавии 28 и 31 марта соответственно.
Вчера УЕФА предложил представителям всех 55 ассоциаций, руководителям Европейской ассоциации клубов и европейских национальных лиг, а также представителям профсоюза футболистов FIFPro, принять участие в специальной видеоконференции во вторник 17 марта. На ней будут приняты решения о том, как будет завершен нынешний европейский клубный сезон, а также состоится ли перенос финального турнира Евро-2020.
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