Марадона изолирован от команды из-за коронавируса

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона изолирован от команды.
«Мы принимаем меры предосторожности. Марадона изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как он входит в группу риска», - сказал глава медицинского штаба клуба Флавио Тунесси в интервью Radio Provincia.
59-летний легендарный аргентинский футболист на протяжении многих лет испытывает проблемы со здоровьем.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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