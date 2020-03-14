Оби Микел отказался играть в чемпионате Турции Игрок опасается распространения эпидемии коронавируса.

Полузащитник «Трабзонспора» Джон Оби Микел перед матчем 26-го тура чемпионата Турции с «Башакшехиром» заявил, что не хочет выходить на поле. Встреча должна состояться 15 марта.

«Жизнь ценнее, чем футбол. Мне некомфортно, я не хочу играть в футбол в такой ситуации. Каждый должен находиться дома с семьей и близкими в такое критическое время. Сезон нужно отменять, так как мир переживает турбулентность», — написал Оби Микел в Instagram.

Число заболевших коронавирусом в Турции 13 марта увеличилось до пяти.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Или вовсе первенства приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.