РПЛ во вторник примет решение о дальнейшем проведении чемпионата Лига проведет общее собрание клубов 17 марта.

На официальном сайте Российской премьер-лиги было опубликовано заявление по поводу ситуации с распространением коронавируса:

«Российская Премьер-Лига внимательно следит за развитием ситуации. Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей».

Ранее СМИ сообщали, что большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России из-за коронавируса.

В тот же самый день 17 марта УЕФА проведет совещание с представителями 55 ассоциаций и национальных лиг о вариантах завершения нынешнего клубного сезона и проведении Евро-2020.