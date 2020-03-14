«Манчестер Сити» позволит Марезу покинуть клуб по окончании сезона

Руководство «Манчестер Сити» готово расстаться с 29-летним Зиядом Марезом, если тот будет недоволен возможным недопуском клуба к еврокубкам.
Заинтересованность в услугах Мареза проявляет «ПСЖ», сообщает ESPN.
«Сити» приобрел Мареза у «Лестера» летом 2018 года за 67,8 млн евро. Контракт алжирца рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав 14 голевых передач.
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