«Манчестер Сити» позволит Марезу покинуть клуб по окончании сезона Алжирский полузащитник может сменить клубную прописку по окончании сезона.

Руководство «Манчестер Сити» готово расстаться с 29-летним Зиядом Марезом, если тот будет недоволен возможным недопуском клуба к еврокубкам.

Заинтересованность в услугах Мареза проявляет «ПСЖ», сообщает ESPN.

«Сити» приобрел Мареза у «Лестера» летом 2018 года за 67,8 млн евро. Контракт алжирца рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав 14 голевых передач.