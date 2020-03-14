Член исполкома УЕФА: Сейчас мы оцениваем, переносить ли Евро на следующий год Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса в Европе.

Чемпионат Европы 2020 года может быть перенесен на год. Старт Евро-2020 запланирован на 12 июня, но клубы рискуют не успеть завершить сезон, поскольку подавляющее большинство чемпионатов приостановлено.

«Мы не затянули приостановку Лиги чемпионов и Лиги Европы, потому что УЕФА является конфедерацией и в любом случае не мог действовать в одностороннем порядке. Я не ретранслирую мысли других членов исполкома, но считаю, что сейчас уместно дать время для завершения национальных чемпионатов и отложить Евро на год. Сейчас мы оцениваем, переносить ли Евро на следующий год», — приводит Football Italia слова члена совета ФИФА и исполкома УЕФА Эвелины Кристиллен.

17 марта УЕФА проведет видеоконференцию по поводу возможности проведения еврокубков и чемпионата Европы.