Число игроков «Сампдории», заразившихся коронавирусом, достигло семи человек Сегодня печальные новости сообщили Депаоли и Берешиньски.

Еще двое игроков генуэзской «Сампдории» сдали положительные тесты на COVID-19.

На своих страницах в инстаграме о заражении коронавирусом написали 22-летний итальянский полузащитник Фабио Депаоли и 27-летний защитник сборной Польши Бартош Берешиньски. При этом оба сообщают, что чувствуют себя хорошо.

Ранее пресс-служба «Сампдории» заявила, что не будет публиковать информацию о том, кто из игроков команды заразился коронавирусом.

Вчера о заражении узнали четверо футболистов: Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино Ла Гумина, Мортен Торсбю, а также доктор генуэзской команды Амедео Балдари.

Первым из футболистов «Сампдории» о заражении коронавирусом узнал нападающий Маноло Габбьядини.