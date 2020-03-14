«Саутгемптон» сыграл в крестики-нолики с «Манчестер Сити»

Клуб АПЛ «Саутгемптон» решил развлечь болельщиков в соцсетях шутливым образом. Пресс-служба клуба в Twitter бросила вызов «Норвичу», с которым 14 марта должна состояться игра 30-го тура. Поскольку чемпионат Англии временно отменили из-за коронавируса, «Саутгемптон» предложил «Норвичу» сыграть в крестики-нолики.
«Норвич» не ответил, но вместо него в игру вошел твиттер-аккаунт «Манчестер Сити». «Матч» завершился ничьей, так как ни одна из команд не сумела собрать линию из трех своих логотипов в ряд.
«0:0. Завершилась тактическая битва. АПЛ, нам одно очко, пожалуйста», — пошутила пресс-служба «Саутгемптона», занимающего 14-е место в таблице.
Пресс-служба идущего вторым «Манчестер Сити» в ответ пошутила, что для выездного «матча» результат достойный и можно провести еще и матч-реванш.
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