«Саутгемптон» сыграл в крестики-нолики с «Манчестер Сити» Клуб провел шутливый матч в интернете вместо игры 30-го тура АПЛ.

Клуб АПЛ «Саутгемптон» решил развлечь болельщиков в соцсетях шутливым образом. Пресс-служба клуба в Twitter бросила вызов «Норвичу», с которым 14 марта должна состояться игра 30-го тура. Поскольку чемпионат Англии временно отменили из-за коронавируса, «Саутгемптон» предложил «Норвичу» сыграть в крестики-нолики.

«Норвич» не ответил, но вместо него в игру вошел твиттер-аккаунт «Манчестер Сити». «Матч» завершился ничьей, так как ни одна из команд не сумела собрать линию из трех своих логотипов в ряд.

«0:0. Завершилась тактическая битва. АПЛ, нам одно очко, пожалуйста», — пошутила пресс-служба «Саутгемптона», занимающего 14-е место в таблице.

Пресс-служба идущего вторым «Манчестер Сити» в ответ пошутила, что для выездного «матча» результат достойный и можно провести еще и матч-реванш.