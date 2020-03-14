Лионель Месси: Мужества всем, кто борется с коронавирусом Из-за пандемии приостановлены чемпионат Испании и плей-офф Лиги чемпионов.

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси обратился к своим подписчикам в инстаграме по поводу ситуации с распространением коронавируса:

«Тяжелые дни наступили для всех. Мы все переживаем о том, и хотим помочь тем, кто пострадал больше всего – либо из-за того, что это коснулось их или их близких, либо из-за того, что они борются с проблемой в первых рядах в больницах. Хочу всем этим людям пожелать мужества.

Здоровье должно быть превыше всего. Для всех нас это особенный момент, и вы должны следовать инструкциям властей и здравоохранительных органов. Только так мы можем эффективно бороться с проблемой.

Сейчас нужно отнестись к этому ответственно, находиться дома, наслаждаться проведенным временем с близкими, чего не всегда можешь себе позволить. Всех обнимаю и надеюсь, что мы сможем преодолеть сложившуюся ситуацию как можно скорее».

Чемпионат Испании приостановлен. Также были перенесены на неопределенный срок матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» и старт отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.