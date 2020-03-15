Чемпионат Италии могут возобновить в начале мая

Итальянская газета La Repubblica сообщила о том, какие варианты рассматривает руководство серии А для завершения нынешнего сезона, который был приостановлен в начале нынешней недели из-за пандемии коронавируса.
Журналисты утверждают, что турнир могут возобновить 2 мая и завершить сезон 30 июня. Однако для осуществления такого сценария необходимо, чтобы УЕФА перенес старт Евро-2020.
Второй вариант – возобновить чемпионат в мае, но играть 2-3 дня в максимально плотном графике, чтобы завершить чемпионат до конца месяца.
Также существует вероятность полной отмены чемпионата Италии. В этом случае обладателя скудетто объявлять не будут, а места в еврокубках распределят с учетом нынешнего расположения команд в турнирной таблице.
Напомним, что УЕФА 17 марта проведет совещания с целью обсудить варианты завершения клубного сезона и вероятность переноса Евро-2020.
В Италии число заразившихся коронавирусом (включая выздоровевших) насчитывает более 21 тысячи человек. В стране зафиксировано 1411 летальных случаев от COVID-19.
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