Чемпионат Италии могут возобновить в начале мая Руководство серии А ждет переноса чемпионата Европы, чтобы завершить сезон в конце июня.

Итальянская газета La Repubblica сообщила о том, какие варианты рассматривает руководство серии А для завершения нынешнего сезона, который был приостановлен в начале нынешней недели из-за пандемии коронавируса.

Журналисты утверждают, что турнир могут возобновить 2 мая и завершить сезон 30 июня. Однако для осуществления такого сценария необходимо, чтобы УЕФА перенес старт Евро-2020.

Второй вариант – возобновить чемпионат в мае, но играть 2-3 дня в максимально плотном графике, чтобы завершить чемпионат до конца месяца.

Также существует вероятность полной отмены чемпионата Италии. В этом случае обладателя скудетто объявлять не будут, а места в еврокубках распределят с учетом нынешнего расположения команд в турнирной таблице.

Напомним, что УЕФА 17 марта проведет совещания с целью обсудить варианты завершения клубного сезона и вероятность переноса Евро-2020.

В Италии число заразившихся коронавирусом (включая выздоровевших) насчитывает более 21 тысячи человек. В стране зафиксировано 1411 летальных случаев от COVID-19.