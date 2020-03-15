Ярошик назвал самых талантливых российских игроков, с которыми ему доводилось играть - Советский спорт
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15 марта 2020 11:03ФутболКорегин Владислав

Ярошик назвал самых талантливых российских игроков, с которыми ему доводилось играть

Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик назвал самых талантливых футболистов, с которыми ему доводилось играть в России.

– Что касается ЦСКА, то это Акинфеев. Он тогда был еще совсем молодым, но уже уверенным в себе. Было видно, что этот вратарь сделает большую карьеру, потому что он не по годам профессионально относился к делу. В «Крыльях Советов» отметил бы Игнатьева, который теперь выступает за «Локомотив», – цитирует Ярошика Sportbox.ru.

Напомним, что Ярошик выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2004 год, сыграв в 74 матчах команды и забив 16 мячей. В 2003-м он стал обладателем золотых медалей чемпионата России. В «Крыльях Советов» полузащитник оказался в 2008 году, сыграв в общей сложности за самарский клуб 49 матчей (4 гола).

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