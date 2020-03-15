Марез может летом оказаться в «ПСЖ» Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может вернуться во Францию летом.

Как сообщает The Daily Express, руководство «ПСЖ» хочет приобрести 29-летнего алжирца в летнее трансферное окно.

Напомним, что Марез был куплен у «Лестера» летом 2018 года за 67,8 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 81 поединке, отметился 21 забитым голом и 26 ассистами.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 37 матчей, в которых он забил девять голов и отдал 14 голевых передач. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Во Франции Марез выступал в составе команды второй лиги – «Гавра». Переезд в Англию случился зимой 2014-го.