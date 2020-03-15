Одноклубник Черышева и бывший защитник «Зенита» Гарай заболел коронавирусом Из-за пандемии приостановлен чемпионат Испании.

Аргентинский защитник Эсекиель Гарай стал очередными спортсменом, заразившимся коронавирусом.

О положительном результате теста футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, аргентинец провел в составе «Зенита» 75 матчей. В настоящее время он выступает за испанскую «Валенсию» и является одноклубником Дениса Черышева.

Ранее валенсийский клуб объявил, что в целях безопасности прекращает тренировки, а игроки будут поддерживать форму индивидуально