Одноклубник Черышева и бывший защитник «Зенита» Гарай заболел коронавирусом

Аргентинский защитник Эсекиель Гарай стал очередными спортсменом, заразившимся коронавирусом.
О положительном результате теста футболист сообщил на своей странице в Instagram.
Напомним, аргентинец провел в составе «Зенита» 75 матчей. В настоящее время он выступает за испанскую «Валенсию» и является одноклубником Дениса Черышева.
Ранее валенсийский клуб объявил, что в целях безопасности прекращает тренировки, а игроки будут поддерживать форму индивидуально
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев Остановите спорт! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова В субботу днем появилась новость о том, что финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина и виной тому, естественно, коронавирус. 14.03.2020 16:36 Хоккей Кузнецов Дмитрий Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Знарок в Спартаке. Казнить нельзя помиловать. «Советский спорт» подводит итоги работы тренера и предлагает читателям расставить запятые в заголовке. 13.03.2020 18:30 Хоккей Федоровский Александр Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Победа имени Максименко. «Спартак» выиграл в Оренбурге Красно-белые на выезде пропустили первыми, но в дальнейшем их голкипер Александр Максименко творил чудеса, позволив команде вырвать волевую победу. 14.03.2020 16:20 Футбол Мощенко Захар