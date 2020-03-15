Одноклубник Черышева и бывший защитник «Зенита» Гарай заболел коронавирусом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
15 марта 2020 14:27ФутболНечаев Юрий

Одноклубник Черышева и бывший защитник «Зенита» Гарай заболел коронавирусом

Из-за пандемии приостановлен чемпионат Испании.

Аргентинский защитник Эсекиель Гарай стал очередными спортсменом, заразившимся коронавирусом.

О положительном результате теста футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, аргентинец провел в составе «Зенита» 75 матчей. В настоящее время он выступает за испанскую «Валенсию» и является одноклубником Дениса Черышева.

Ранее валенсийский клуб объявил, что в целях безопасности прекращает тренировки, а игроки будут поддерживать форму индивидуально

Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Остановите спорт! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова В субботу днем появилась новость о том, что финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина и виной тому, естественно, коронавирус. 14.03.2020 16:36 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Матч молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился досрочно из-за пяти удалений «Енисей» минимально обыграл «Спартак-2» Президент «Урала»: Мы попали под каток «Зенита»
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Знарок в Спартаке. Казнить нельзя помиловать. «Советский спорт» подводит итоги работы тренера и предлагает читателям расставить запятые в заголовке. 13.03.2020 18:30 Хоккей Федоровский Александр
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Победа имени Максименко. «Спартак» выиграл в Оренбурге Красно-белые на выезде пропустили первыми, но в дальнейшем их голкипер Александр Максименко творил чудеса, позволив команде вырвать волевую победу. 14.03.2020 16:20 Футбол Мощенко Захар
Новости
15:07 Футбол Матч молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился досрочно из-за пяти удалений
14:45 Футбол Молдавия закрывает границы из-за коронавируса. 31 марта там должна сыграть сборная России
14:27 Футбол Одноклубник Черышева и бывший защитник «Зенита» Гарай заболел коронавирусом
14:15 Экстремальные Чемпион мира по кайтсерфингу Тюшкевич заразился коронавирусом
14:07 Футбол «Енисей» минимально обыграл «Спартак-2»
13:53 Футбол «Челси» готов предложить 95 миллионов евро за форварда «Байера» Бэйли
13:40 Футбол Президент «Урала»: Мы попали под каток «Зенита»
13:28 Футбол Агент Головина – о новом контракте с «Монако»: Саша является ведущим игроком клуба
13:18 Футбол Бывший защитник «Зенита» может перейти в «Атлетико»
13:04 Футбол Гол Жигулева не помог «Краснодару-2» набрать очки в матче с «Томью»
12:52 Футбол «Сочи» – «Краснодар». Составы команд
12:44 Футбол Марез может летом оказаться в «ПСЖ»
12:30 Футбол «Барселона» хочет приобрести 16-летнего полузащитника «Лиона»
12:24 Футбол Александр Самедов: Собирался поехать в Европу навестить Воронина, но рейс отменили
12:19 Футбол Защитник «Арсенала» Мари – о дебюте в АПЛ: Для меня это был невероятный день
12:03 Футбол Дмитрий Тарасов: Терешкова навсегда останется в истории, а те, кто ее оскорбляют, – просто говном
11:47 Футбол Дом Вертонгена был ограблен четырьмя неизвестными с мачете во время матча с «Лейпцигом»
11:27 Футбол Алан Дзагоев: ЦСКА постарается взломать оборонительные порядки «Уфы»
11:18 Футбол Антон Шунин: Возможная пауза в чемпионате не пойдет на пользу «Динамо»
11:03 Футбол Ярошик назвал самых талантливых российских игроков, с которыми ему доводилось играть
Урок истории: как СССР в 1960 году победил черную оспу
«Не вижу ни жены, ни детей». Главархитектор Нижнего Тагила назвал причину увольнения
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Сильный снег и гололед ожидаются на Ставрополье
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика