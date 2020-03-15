В «Валенсии» Черышева пять человек заболели коронавирусом - Советский спорт
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15 марта 2020 16:34ФутболНечаев Юрий

В «Валенсии» Черышева пять человек заболели коронавирусом

Имена заразившихся не сообщаются.

Испанская «Валенсия» сообщила о том, что пять человек из числа сотрудников клуба и футболистов заболели коронавирусом.

«Валенсия» сообщает, что пять случаев коронавируса были обнаружены у тренеров и игроков первой команды. Все находятся в изоляции в своих домах. Мы уверены, что благодаря солидарности, ответственности и большой поддержке мы сможем преодолеть эту пандемию», - говорится в официальном заявлении клуба.

Фамилии заболевших не называются, но ранее сегодня защитник Эсекиель Гарай в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, за «Валенсию» играет полузащитник сборной России Денис Черышев.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 120 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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