Дмитрий Черышев: С Денисом все нормально «Валенсия» находится на карантине.

Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, Дмитрий Черышев, сообщил, что игрок здоров, признаков коронавируса у него не обнаружено.

«Были сделаны пробы, выявили зараженных игроков. Все футболисты находятся на карантине у себя дома и готовятся в индивидуальном режиме. С Денисом все нормально, он поддерживает форму самостоятельно», - цитирует Черышева ТАСС.

Напомним, сегодня «Валенсия» сообщила, что пятеро сотрудников клуба сдали положительный тест на вирус. Среди заразившихся точно есть защитник Эсекиель Гарай, который ранее сам подтвердил свое заболевание.

Позже в испанских СМИ появилась информация, что заразились футболисты Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя, а также два члена тренерского штаба.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 120 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.