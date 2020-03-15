Виктор Гончаренко: В игре с «Уфой» ЦСКА не хватило только одного - забитого гола Команды не смогли выявить победителя.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после игры 22-го тура чемпионата России против «Уфы».

«Нам не хватило только одного - забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. «Уфа» очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет. Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно. Можно ли назвать футбол «Уфы» антифутболом? Нет. Скорее, это следствие всего нашего чемпионата. Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника», — сказал Гончаренко в эфире официального канала РПЛ на ютубе.

Напомним, встреча 22-го тура РПЛ ЦСКА - «Уфа» завершилась вничью 0:0.

Красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Уфимцы - девятые (27).

Отметим, что ЦСКА никак не может победить после возобновления чемпионата. В предыдущих матчах армейцы сыграли вничью с «Уралом» (1:1) и уступили «Ростову» (2:3). С учетом игр прошлого года, безвыигрышная серия ЦСКА составляет пять встреч.

В следующем туре, 22 марта, ЦСКА примет «Зенит», а «Уфа» - «Тамбов».