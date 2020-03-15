Виктор Гончаренко: В игре с «Уфой» ЦСКА не хватило только одного - забитого гола

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после игры 22-го тура чемпионата России против «Уфы».
«Нам не хватило только одного - забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. «Уфа» очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет. Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно. Можно ли назвать футбол «Уфы» антифутболом? Нет. Скорее, это следствие всего нашего чемпионата. Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника», — сказал Гончаренко в эфире официального канала РПЛ на ютубе.
Напомним, встреча 22-го тура РПЛ ЦСКА - «Уфа» завершилась вничью 0:0.
Красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Уфимцы - девятые (27).
Отметим, что ЦСКА никак не может победить после возобновления чемпионата. В предыдущих матчах армейцы сыграли вничью с «Уралом» (1:1) и уступили «Ростову» (2:3). С учетом игр прошлого года, безвыигрышная серия ЦСКА составляет пять встреч.
В следующем туре, 22 марта, ЦСКА примет «Зенит», а «Уфа» - «Тамбов».
Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Ночь без хоккея. НХЛ приостановила сезон «Советский спорт» рассказывает, что не произойдет в самое ближайшее время из-за вируса, перешедшего в стадию пандемии. 13.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр Итальянский скаут: Работаем из дома, клубы теряют прибыль, а матчи РПЛ лучше отложить В Италии бушует коронавирус, а матчи Серии А отменены. 15.03.2020 15:00 Футбол Анисимов Вадим Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Яшкин взял курс на ЦСКА. «Динамо» выиграло серию у «Спартака» В историческом матче без зрителей бело-голубые дожали красно-белых (3:2ОТ). Во втором круге плей-офф нас ждет второе московское дерби – ЦСКА против «Динамо». 12.03.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав, Федоровский Александр Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:17 Биатлон Волохов Юрий Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:39 Биатлон Тигай Лев Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев