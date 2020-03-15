Вадим Евсеев: «Уфа» показывает антифутбол? А в чем он проявляется? Уфимцы сыграли вничью с ЦСКА.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после игры 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«У нас были три гостевые игры с командами, которые находятся в верхней части таблицы. Мы выбрали такую тактику и стратегию, которая приносит нам результат. «Уфа» показывает антифутбол? А в чем он проявляется?! У нас сегодня были моменты? Были! 0 голов в 3 матчах? У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»? 22-й тур, а мы пропустили 19 голов», — сказал Евсеев в эфире официального канала РПЛ на YouTube.

Напомним, встреча 22-го тура РПЛ ЦСКА - «Уфа» завершилась вничью 0:0.

Красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Уфимцы - девятые (27).

Отметим, что ЦСКА никак не может победить после возобновления чемпионата. В предыдущих матчах армейцы сыграли вничью с «Уралом» (1:1) и уступили «Ростову» (2:3). С учетом игр прошлого года, безвыигрышная серия ЦСКА составляет пять встреч.

В следующем туре, 22 марта, ЦСКА примет «Зенит», а «Уфа» - «Тамбов».