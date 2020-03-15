Вячеслав Колосков: Если Евро-2020 перенесут на новые сроки, это будет разумным решением Турнир должен пройти с 12 июня по 12 июля.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что перенос чемпионата Европы станет правильным решением.

«Сейчас обстановка такая, что подобные мероприятия проводить невозможно - где-то сильные ограничения по зрителям, где-то играют при пустых трибунах, что-то вообще отменили. У меня есть ощущение, что чемпионат Европы перенесут на новые сроки, и это будет разумным решением», - цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, чемпионат Европы должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 120 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.