«ПСЖ» продлил запрет на тренировки игроков Данная мера принята на неопределенный срок из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Французский «ПСЖ» принял решение продлить запрет на тренировки всех команд своей структуры на неопределенный срок.

Новый запрет наступает с 15 марта. Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса в Европе и во всем мире.

Новая информация появится не раньше 18-го марта после того, как 17-го марта УЕФА во время видеоконференции вынесет свой вердикт по поводу дальнейшего проведения соревнований.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.