Перейра пропустит несколько месяцев

Защитник английского «Лестера» Рикарду Перейра выбыл на неопределенный срок. 26-летний футболист получил травму крестообразной связки колена в игре АПЛ с «Астон Виллой» (4:0) и теперь пропустит несколько месяцев.
«Никогда не думал, что такое может произойти со мной. Результаты обследования стали для меня шоком, потому что ничего не предвещало такой серьезной травмы. Не сомневаюсь, что с поддержкой самых близких мне людей и болельщиков я вернусь еще сильнее. Спасибо вам за ваши сообщения», — написал Перейра в Instagram.
В этом сезоне португальский защитник провел 28 матчей в АПЛ. Он забил три гола и сделал две результативные передачи.
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