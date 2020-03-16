Перейра пропустит несколько месяцев Защитник «Лестера получил травму крестообразной связки колена.

Защитник английского «Лестера» Рикарду Перейра выбыл на неопределенный срок. 26-летний футболист получил травму крестообразной связки колена в игре АПЛ с «Астон Виллой» (4:0) и теперь пропустит несколько месяцев.

«Никогда не думал, что такое может произойти со мной. Результаты обследования стали для меня шоком, потому что ничего не предвещало такой серьезной травмы. Не сомневаюсь, что с поддержкой самых близких мне людей и болельщиков я вернусь еще сильнее. Спасибо вам за ваши сообщения», — написал Перейра в Instagram.

В этом сезоне португальский защитник провел 28 матчей в АПЛ. Он забил три гола и сделал две результативные передачи.