Иличич подарил больнице Бергамо мяч, которым оформил покер в матче с «Валенсией»

Атакующий полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич сделал подарок для одной из больниц Бергамо, отдав мяч, которым забил четыре гола в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» (4:3).
Данное решение было принято в знак благодарности работникам медицинского учреждения, которые помогают бороться с эпидемией коронавируса.
Отметим, что Иличич выступает за «Аталанту» с июля 2015 года. С тех пор он сыграл в 106 матчах, забил 49 голов и отдал 28 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 29 поединков, в которых он отметился 21 голом и 9 ассистами. Его команда занимает четвертое место в чемпионате Италии, набрав 48 очков в 25 встречах.
Контракт 32-летнего словенца за «бергамасками» действует до лета 2022 года.
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий «Потому что мы не бздим!» «Динамо» сыграло со «Спартаком» на пустой арене А еще бело-голубые вышли во второй раунд… 13.03.2020 00:00 Хоккей Кузютина Елена Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев «Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Шамиль Газизов: Если чемпионат остановят, провести еще одни сборы для «Уфы» будет проблематично После матча ЦСКА – «УФА», своими впечатлениями поделился генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. 15.03.2020 20:13 Футбол Григорьевская Юлия «Я уверен, что письмо написано не хоккеистами». Разин остается в «Северстали» В телеграме появилось анонимное письмо, якобы написанное игроками «Северстали». 13.03.2020 14:30 Хоккей Кузютина Елена Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Остановите спорт! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова В субботу днем появилась новость о том, что финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина и виной тому, естественно, коронавирус. 14.03.2020 16:36 Хоккей Кузнецов Дмитрий