Иличич подарил больнице Бергамо мяч, которым оформил покер в матче с «Валенсией»

Атакующий полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич сделал подарок для одной из больниц Бергамо, отдав мяч, которым забил четыре гола в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» (4:3).

Данное решение было принято в знак благодарности работникам медицинского учреждения, которые помогают бороться с эпидемией коронавируса.

Отметим, что Иличич выступает за «Аталанту» с июля 2015 года. С тех пор он сыграл в 106 матчах, забил 49 голов и отдал 28 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 29 поединков, в которых он отметился 21 голом и 9 ассистами. Его команда занимает четвертое место в чемпионате Италии, набрав 48 очков в 25 встречах.

Контракт 32-летнего словенца за «бергамасками» действует до лета 2022 года.

🤝 Un segno di vicinanza, riconoscenza e affetto a medici, infermieri e tutte le persone coinvolte.



🙏🏼 Josip #Iličić gives his 4-goal ball to Bergamo Hospital. A sign of closeness, gratitude and affection.



🇬🇧🔗 https://t.co/DHq9zBdpJh#Bergamomolamiahttps://t.co/8wFBb6V7Qn