«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» Клубы уже достигли предварительной договоренности.

Находящийся в аренде «Аталанты» полузащитник Марио Пашалич будет выкуплен летом у владеющего на него правами «Челси» за 15 млн евро.

Стороны достигли предварительной договоренности, сообщает журналист Никола Скира на своей странице в Twitter.

Пашалич был арендован летом 2018-го года на два сезона, с правом выкупа. В составе «Аталанты» он провел 60 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 передач. Ранее футболист выступал один сезон за московский «Спартак», став бронзовым призером РПЛ.