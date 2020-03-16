«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»

Находящийся в аренде «Аталанты» полузащитник Марио Пашалич будет выкуплен летом у владеющего на него правами «Челси» за 15 млн евро.
Стороны достигли предварительной договоренности, сообщает журналист Никола Скира на своей странице в Twitter.
Пашалич был арендован летом 2018-го года на два сезона, с правом выкупа. В составе «Аталанты» он провел 60 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 передач. Ранее футболист выступал один сезон за московский «Спартак», став бронзовым призером РПЛ.
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