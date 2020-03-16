Леонид Федун: Надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению Все ведущие европейские чемпионата прерваны из-за пандемии коронавируса.

Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что чемпионат России нужно завершить, и подвести итоги в соответствии с текущим положением команд.

«Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий - это плохо. Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть. Хотя без зрителей, что за доигрыш?

Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а девять миллионов человек, каждый день едущие в метро - это не массовое мероприятие? Как говорится в «Алисе в стране чудес», все страннее и страннее», — сказал Федун в интервью Sport24.ru.

Напомним, после 22 туров лидером чемпионата является «Зенит». Вторым идет «Локомотив», третьим - «Краснодар». В зоне еврокубков также находятся «Ростов» и ЦСКА.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.