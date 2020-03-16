Лаллана интересен четырем клубам АПЛ Полузащитник «Ливерпуля» почти наверняка покинет клуб по окончании текущего сезона.

Английский «Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с полузащитником Адамом Лаллана. Он уйдет в качестве свободного агента.

На 31-летнего игрока претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Лестер», сообщает The Telegraph.

В нынешнем сезоне на счету Лаллана один гол и одна результативная передача в 15-ти матчах Английской премьер-лиги.