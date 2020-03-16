УЕФА не может определять чемпионов стран Даже если национальные первенства приостановлены из-за распространения коронавируса в мире такое решение не может быть принято в одностороннем порядке.

УЕФА опровергает информацию, опубликованную ранее в ряде СМИ о том, что организация может признать чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не будут доиграны.

УЕФА не имеет полномочий решать, кому присудить титул чемпиона. Данное решение полностью зависит от федераций каждой страны, сообщает A Bola со ссылкой на источники..



Из-за коронавируса приостановлены чемпионаты Англии, Германии, Франции, Испании, Италии, Португалии, Нидерландов и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.