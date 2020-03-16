«Антальяспор» победил «Сивасспор», на счету Кудряшова голевая передача Матч прошел в Анталье.

Антальяспор» на своем поле победил «Сивасспор» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 81-й минуте, голевую передачу отдал защитник сборной России Федор Кудряшов.

В составе победителей в стартовом составе был чемпион мира из Германии Лукас Подольски. Он ничем не отметился и был заменен во втором тайме.

Игра прошла при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса в Европе и мире. «Антальяспор» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, «Сивасспор» остался четвертым.