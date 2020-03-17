Чемпионат Китая по футболу возобновится 18 апреля - Советский спорт
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17 марта 2020 01:07ФутболТрофименко Кирилл

Чемпионат Китая по футболу возобновится 18 апреля

В стране эпидемия коронавируса пошла на спад.

Китайская футбольная ассоциация планирует возобновить чемпионаты страны 18-го апреля. Команды в ближайшее время могут приступить к тренировкам.

Игрокам придется провести еще как минимум 14 дней в карантине, дальнейшие решения будут озвучены в ближайшее время, сообщает Daily Mail.

В КНР вспышка эпидемии коронавируса в последнее время пошла на спад, в отличие от большинства стран мира. Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.

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