УЕФА хочет получить 275 миллионов фунтов за перенос Евро-2020 на год Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что организация желает получить от национальных чемпионатов и их клубов сумму около 275 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отложить европейский турнир.

Данную инициативу УЕФА озвучит во время видеосовещания с представителями 55 ассоциаций, руководителями национальных лиг и профсоюзом футболистов, которое должно состояться сегодня.

Таким образом, перенос Евро-2020 позволит доиграть чемпионаты стран и избежать потерь в финансовом плане.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы может состояться либо в декабре этого года, либо летом 2021-го.