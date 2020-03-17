УЕФА хочет получить 275 миллионов фунтов за перенос Евро-2020 на год - Советский спорт
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17 марта 2020 06:32ФутболКорегин Владислав

УЕФА хочет получить 275 миллионов фунтов за перенос Евро-2020 на год

Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что организация желает получить от национальных чемпионатов и их клубов сумму около 275 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отложить европейский турнир.

Данную инициативу УЕФА озвучит во время видеосовещания с представителями 55 ассоциаций, руководителями национальных лиг и профсоюзом футболистов, которое должно состояться сегодня.

Таким образом, перенос Евро-2020 позволит доиграть чемпионаты стран и избежать потерь в финансовом плане.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы может состояться либо в декабре этого года, либо летом 2021-го.

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