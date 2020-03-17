Джанни Инфантино: Мировое футбольное сообщество проявило единство перед угрозой коронавируса - Советский спорт
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17 марта 2020 07:08ФутболКорегин Владислав

Джанни Инфантино: Мировое футбольное сообщество проявило единство перед угрозой коронавируса

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

– Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы защитить фанатов, игроков, тренеров и всех остальных, кто вовлечен в нашу прекрасную игру. Футбольные власти должны принять все необходимые меры для предотвращения распространения вируса среди населения. Мировое футбольное сообщество проявило солидарность и единство перед этой угрозой. Мы должны продолжать делать то же самое, думая о том, как мы будем реагировать на последствия, с которыми нам придется столкнуться, для будущего нашей игры. Конечно, мы все должны относиться к этому вопросу очень серьезно, но при этом сохранять спокойствие и уверенность, – цитирует Инфантино Sky Sports.

17 марта УЕФА проведет видеоконференцию по поводу того, будут ли продолжены национальные чемпионаты, еврокубки, а также чемпионат Европы 2020 года.

Ранее организация опровергла информацию о том, что нынешние лидеры соревнований будут признаны чемпионами, если турниры не будут доиграны.

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