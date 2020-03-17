«Уотфорд» сыграл отмененный матч с «Лестером», использовав Football Manager Пресс-служба «Уотфорда» выложила видеоролик, в котором команда сыграла перенесенный домашний матч 30-го тура АПЛ при помощи игры Football Manager.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Отметим, что «Лестер» пока никак не отреагировал на инициативу «Уотфорда».

В реальности матч между коллективами должен был состояться 14 марта. В рамках первого круга подопечные Брендана Роджерса одержали победу 2:0. Голами в той игре отметились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон.

На данный момент, «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Уотфорд» располагается на 17-й строчке (27).