Обамеянг хочет перейти в «Барселону» Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Sport.es, родственники 30-летнего форварда уже на протяжении нескольких месяцев проживают в одном из прибрежных городов, находящемся неподалеку от Каталонии.

Отмечается, что лидер «Арсенала» мог перейти в «Барселону» еще прошлой зимой, но лондонцы его не отпустили.

Обамеянг перешел к «канонирам» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. За это время он провел за клуб 97 матчей, в которых забил 61 гол и сделал 13 результативных передач.

В текущем сезоне в активе Обамеянга 20 голов и одна голевая передача в 31 матче. Его команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 27 турах.

Действующее соглашение 30-летнего габонца с «Арсеналом» рассчитано до 2021 года, поэтому команда может рассмотреть его продажу ближайшим летом.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.