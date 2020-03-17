Евро-2020 перенесен на следующий год

УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год. Такой вердикт организация вынесла после совещаний с национальными федерациями.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает пресс-служба Норвежского футбольного союза.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах разных европейских стран. Из-за коронавируса его решили перенести. Теперь соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.