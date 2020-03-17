УЕФА подтвердил перенос Евро-2020

УЕФА перенес проведение Евро-2020 на следующий год. Об этом объявлено официально.
Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса в мире, сообщает официальный Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах разных европейских стран.
Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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